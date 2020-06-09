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Ayakkabı sektörünün sanal fuarı eylülde ikinci kez düzenlenecek

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türkiye'nin ilk dijital fuarı olarak gösterilen Shodex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı'ndan güzel dönüşler aldıklarını, fuarın ikincisini eylül ayında düzenleyeceklerini açıkladı.

Ayakkabı sektörünün sanal fuarı eylülde ikinci kez düzenlenecek
09.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:40

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türkiye'nin ilk dijital fuarı olarak gösterilen Shodex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı'ndan güzel dönüşler aldıklarını, fuarın ikincisini eylül ayında düzenleyeceklerini açıkladı.

Ege İhracatçı Birlikleri ve Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi iş birliğinde düzenlenen online basın toplantısında 1-4 Haziran tarihlerinde düzenlenen Shoedex 2020'nin sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapan Zandar, fuar ile dünyaya öncü olduklarını, yabancı kurumlardan sosyal medya üzerinden tebrik mesajları aldıklarını ifade etti.

Shoedex'in uluslararası hale geleceğini öngördüklerini kaydeden Zandar, "Pandemi nedeniyle önümüzdeki 8 ay boyunca dünyada ayakkabı, çanta, deri ürünü satmak mümkün değil. Bu ortamda böyle bir organizasyona imza attık. Deri ürünleriyle ilgili herhangi bir sanal ticaret platformu yok. Amacımız Shoedex'i iş yapabilir, dünya üzerinde tanınan bir sanal fuar ve herkesin katılmak istediği sanal ticaret ağı haline getirmek. Ekibimiz çok güçlü, herkes çok odaklanmış durumda." dedi.

Sadece profesyonellere açık fuarın ziyaretçi sayısının günlük 326'ya ulaştığını, platform üzerinde 223 video konferans gerçekleştiğini, 5 bin 800'e yakın karşılıklı etkileşim saptandığını dile getiren Zandar, ikinci fuar için hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

Eylül ayında firmaların 2021 yaz koleksiyonlarını, yine dijital ortamda alıcılarla buluşturacaklarını aktaran Zandar, "İkincisini düzenleyeceğimiz fuara deri konfeksiyonu ve işlenmiş deriyi de dahil edeceğiz." diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de dijital fuarla Türkiye'de bir ilki başardıklarını, altyapıyı güçlendirerek firmaların ürünlerini sergileyebileceği showroom'lar açmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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