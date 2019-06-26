Ayakkabı sektörünün kalbi Bursa’da atıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye'deki ayakkabı üreticileri ile tedarikçileri aynı çatı altında buluşturan 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, kapılarını sektör profesyonellerine açtı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye'deki ayakkabı üreticileri ile tedarikçileri aynı çatı altında buluşturan 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, kapılarını sektör profesyonellerine açtı.
Kaynak: Dunya.com
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