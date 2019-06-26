Ayakkabı sektörünün kalbi Bursa’da atıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye'deki ayakkabı üreticileri ile tedarikçileri aynı çatı altında buluşturan 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, kapılarını sektör profesyonellerine açtı.

Ayakkabı sektörünün kalbi Bursa’da atıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye'deki ayakkabı üreticileri ile tedarikçileri aynı çatı altında buluşturan 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, kapılarını sektör profesyonellerine açtı.

Kaynak: Dunya.com

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