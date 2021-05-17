Ayakkabı sektörü ihracatta vites artıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayakkabı sektörü ihracatta vites artıracak

Ayakkabı sektörü ihracatta vites artıracak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yılın ilk dört ayında ihracatını yüzde 15 artışla 364 milyon dolara çıkaran ayakkabı sektörü Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor.

Yılın ilk dört ayında ihracatını yüzde 15 artışla 364 milyon dolara çıkaran ayakkabı sektörü Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor.

Türk ayakkabı sektörünün küresel pazarlara açılan kapısı Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, 2-4 Haziran tarihleri arasında, 100 Türk ayakkabı üreticisi, Rusya, Balkanlar ve Avrupa olmak üzere dört kıtadan yaklaşık bin yabancı profesyonel alıcı ile yeniden buluşacak.

Eksposhoes CEO'su Erkan Demir, Türk ayakkabı sektörünün dünyadaki önemli oyunculardan biri olduğunu belirterek, "Pandemi süreci hemen her sektörü olduğu gibi ihracat odaklı çalışan ayakkabı sektörünü de olumsuz etkiledi. Sektörümüz, dünyada hakim olan tüm olumsuz koşullara rağmen, yılın ilk dört ayında 364 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Küresel ticaretin belirsizliklerle boğuştuğu bir dönemde ihracatı bir yıl öncesine göre artırmak gerçek bir başarı. Sürdürülebilir ihracat için hem yurt içi hem de yurt dışı fuarların önemi çok büyük. Kısa süre sonra kapılarını açacağımız fuarımızda hem mevcut hem de alternatif ihracat pazarlarımızdan alıcıları üreticilerimizle buluşturacağız. Yabancı misafirlerimizin 10'uncu fuarımıza ilgisi oldukça fazla. Diğer yandan ayakkabı sektörümüzün ihracat pazarlarındaki konumu oldukça güçlü. Bu konumu sürdürebilir kılmak için yabancıların üreticilerimizle buluşması kritik önem arz ediyor. Bana göre üretim kalitesi anlamında dünyada ilk 5'e giren 'Made in Turkiye' etiketli ayakkabıları yerinde görmeleri ve üreticilerimizle ticari anlamda samimi ve güvene dayalı iş ilişkileri kurmaları istikrarlı ihracat için olmazsa olmaz. Tek hedefimiz ihracatın sekteye uğramaması. Sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
"Tam kapanma" sona erdi, "kademeli normalleşme" başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi
Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nin sessiz kalmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti
Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nin sessiz kalmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Nur Fettahoğlu Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Burak Yılmaz Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayakkabı sektörü ihracatta vites artıracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 09:09:27. #1.13#

title