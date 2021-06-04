Ayakkabı sektörü, ihracatta büyümeye devam ediyor
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Ayakkabı sektörü, ihracatta büyümeye devam ediyor

Ayakkabı sektörü, ihracatta büyümeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yılın ilk dört ayında ihracatını yüzde 15 artışla 364 milyon dolara çıkaran ayakkabı sektörü Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor.

Yılın ilk dört ayında ihracatını yüzde 15 artışla 364 milyon dolara çıkaran ayakkabı sektörü Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor.

Türk ayakkabı sektörünün 'küresel vitrini' Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nda, Balkanlar ve Avrupa başta olmak üzere dört kıtadan yaklaşık bin yabancı profesyonel alıcı ağırlandı. Fuara, ayakkabı üreticisi İlhami Yıldız'ın el işçiliği ile ortaya çıkardığı üzeri özel taşlarla kaplanan tasarım ayakkabı damgasını vurdu. 140 bin TL değer biçilen ve sadece bir adet üretilen ayakkabı, 'Made in Turkiye' etiketi ile yurt dışındaki ayakkabı fuarlarında sergilendi.

Ekspohoes CEO'su Erkan Demir, Türk ayakkabı sektörünün dünyadaki önemli oyunculardan biri olduğunu belirterek, "Pandemi süreci hemen her sektörü olduğu gibi ihracat odaklı çalışan ayakkabı sektörünü de olumsuz etkiledi. Sektörümüz, dünyada hakim olan tüm olumsuz koşullara rağmen, yılın ilk dört ayında 364 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Küresel ticaretin belirsizliklerle boğuştuğu bir dönemde ihracatı bir yıl öncesine göre artırmak gerçek bir başarı. Sürdürülebilir ihracat için hem yurt içi, hem de yurt dış fuarların önemi çok büyük. Fuarımızda hem mevcut hem de alternatif ihracat pazarlarımızdan alıcıları üreticilerimizle buluşturduk. Yabancı misafirlerimizin 10'uncu fuarımıza ilgisi oldukça fazla. Diğer yandan, ayakkabı sektörümüzün ihracat pazarlarındaki konumu oldukça güçlü. Bu konumu sürdürebilir kılmak için yabancıların üreticilerimizle buluşması kritik önem arz ediyor. Tek hedefimiz ihracatın sekteye uğramaması. Sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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