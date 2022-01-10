Ayakkabı sektörü enflasyona meydan okuyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Birçok sektörde vatandaşı zor durumda bırakacak düzeyde zam yapılırken, ayakkabıcılar enflasyona adeta meydan okuyor. Ayakkabı sektöründe en fazla yüzde 20'ye ulaşan zamlar vatandaşın alım gücünü arttırıyor.

Gündemdeki yerini koruyan enflasyon üstü zamlar, birçok vatandaşı mağdur ediyor. Normalin üzerinde yapılan zamlarla birçok sektörde haksız kazanç elde edilirken, alışveriş yapanlar her geçen gün aldıkları ürüne daha fazla para ödemek zorunda kalıyor. Vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilmesi için ise fahiş fiyat denetimleri her ilde sıkça gerçekleştiriliyor.

Birçok sektörde yüzde 100 ve üzeri gelen zamlara rağmen ayakkabı sektöründe zam oranı yüzde 20'yi geçmedi. Kış sezonu ürünlerini satan ayakkabıcılar, enflasyonun da altında zam yaparak ürünlerini satmaya devam ediyor. Eskişehir'de uzun yıllardır ayakkabıcılık yapan İsa Gülgün, sektörlerinde yapılan zamla alakalı konuştu. Birçok sektörde yapılan yüksek zamlara rağmen yüzde 10 ile 20 arasında zam yaptıklarını belirten Gülgün, vatandaşın rahatça alışveriş yapabildiğini belirtti. Alım gününün normal seyretmesiyle birlikte işlerinde hareketlilik olduğunu belirten İsa Gülgün, şu ifadeleri kullandı:

"Ayakkabı sektöründe genel anlamda olduğu gibi bir geçiş süreci yaşanıyor. Farklılık olarak diğer sektörlere nazaran bizde fiyat artışı çok daha düşük oldu. Sezon olmasına rağmen bizdeki fiyat artışı yüzde 10 ile 20 arasında değişiyor. Örneğin 30 lira olan terlik 35 lira oldu. Ortalama 300 lira olan bot ve çizme grubu 350 lira civarlarına yükseldi. Bu da insanların alışveriş yapmasını kolaylaştırdığı için talep artıyor. Özellikle gıda ürünlerindeki fiyatların aşırı artışı vatandaşı çok zorladı. Fakat ayakkabı sektöründe fiyatlarda yüksek artış yaşanmadı. Bizde nispeten diğer sektörlere göre hareketlilik var. Sezon geçişi şuan normal seyrediyor. İşlerin gidişatından memnunuz. Dijital ortamlardaki satışlarla şuan iyi gidiyor. Daha da iyi olacak inşallah." - ESKİŞEHİR