Ayakkabı Moda Fuarı ihracatı artırma hedefiyle kapılarını açtı

Yeni dönemin ilk fiziki fuarlarından 63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), ihracatı artırma hedefiyle salgına karşı tüm önlemler alınarak başladı.

Yeni dönemin ilk fiziki fuarlarından 63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), ihracatı artırma hedefiyle salgına karşı tüm önlemler alınarak başladı. 2020 - 2021 Sonbahar -Kış koleksiyonunun görücüye çıktığı fuara katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ayakkabı sektörünün morale ve çıkışa ihtiyacı var. Bu fuarlar bunu sağlayacaktır" dedi.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen ve CNR Expo Yeşilköy'de kapılarını açan fuar, ayakkabı sektörüne yön veren 420 markayı uluslararası alıcılarla 63'üncü kez buluşturdu. İhracat potansiyeli yüksek olan 32 ülkeden alım heyetinin geldiği fuarda, Almanya, Hırvatistan, İtalya, Rusya, Irak, Kazakistan ve İsrail gibi ülkelerden ziyaretçiler yer aldı. 3 Ekim'e kadar sürecek olan fuarı ziyaret eden TİM Başkanı İsmail Gülle, ayakkabı sektörüne çok önem verdiklerine dikkat çekerek, "Pandemi döneminde fiziksel organizasyonlarımız yoktu. Bu nedenle dijital ortamları kullanarak ticaret heyetleri ile, sanal fuarlar yaptık. Artık fiziki fuarlar başladı. Çok geniş bir katılımla Türkiye'nin her tarafından 450'ye yakın firmamız bu fuarda buluştu. Potansiyeli olan, dünyada büyük üretim kapasitesi olan bu sektörümüzün daha başarılı olmasını diliyoruz ve istiyoruz" dedi.

AYAKKABIDAKİ BAŞARIMIZI DÜNYAYA DUYURMALIYIZ

Sektörün yaptığı ihracatı yeterli görmediklerini dile getiren İsmail Gülle, "Bütün ayakkabı çeşitlerinde çok başarılıyız. Uzun bir aradan sonra fiziki ortamdaki buluşmalar herkese biraz da moral verdi. Bine yakın katılımcının ve müşterinin geliyor olması da son derece güzel. Faydalı ve olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Türkiye'nin özellikle yakın çevresinden alım heyetleri de var. Ayakkabı piyasasında bir hareket olması önemli. Ayakkabı sektörünün morale ve çıkışa ihtiyacı var. Bu fuarlar bunu sağlayacaktır. Bu sektöre çok önem veriyoruz. Ayakkabılarımızı tanıtmak, kapasitemizi, tasarım kabiliyetimizi daha fazlasıyla tanıtmak adına da çalışmalar yapıyoruz. Bu bizim sektörümüzün ihtiyacı olan bir konu" ifadelerini kullandı.

ŞUANA KADAR 617 MİLYON DOLARLIK İHRACATIMIZ VAR

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, fuarda deriden ziyade yüzde 50'ye yakın suni ayakkabının da mevcut olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye 160'a yakın ülkeye ihracat yapıyor. Geçtiğimiz yıl 932 milyon dolarlık bir ihracatla kapanış yaptık, şimdi pandemi dolayısıyla düşüşler var. Şu ana kadar 617 milyon dolarlık bir ihracatımız mevcut. Ağırlıklı olarak ürünleri yakın coğrafyamıza satıyoruz. Rusya, Irak, Almanya, İspanya ve Romanya ağırlıklı ülkeler arasında yer alıyor" dedi.

HAZİRAN AYINDA REKOR KIRILDI

Pandemi sürecinde düşüşler yaşandığını ancak haziran ayında tüm zamanların rekorunun kırıldığını dile getiren Şenocak, "Beklemiş stoklar vardı ve onlar bir şekilde dünya ülkelerine satıldı. Yeni normalle birlikte tekrar atağa geçiyoruz. İş birliği halinde bu fuarın Türkiye'nin ayakkabı sektöründe hak ettiği yerde olması için elimizden geleni yapacağız. Ayakkabı sektörünün çok büyük bir potansiyeli var. Dünyanın 7'nci büyük üretici ama hak ettiğimiz yerde tam değiliz. Daha ileriye gitme şansımız var. Çemberi genişletmemiz, Amerika ve Afrika'yı öne çıkarmamız lazım. Bununla ilgili olarak da çalışıyoruz" diye konuştu.

HEDEFİMİZ İHRACAT YAPMAK

Yeni sezon ürünlerin sergilendiği AYMOD'un fuar ziyaretçilerine en yeni modelleri yakından görme fırsatı sunduğunu, ihtiyaçlar doğrultusunda ürün gruplarına aynı çatı altında ulaşılabileceğini ve karşılaştırma yapabilme fırsatı sunduğunu belirten Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, "Uzun süreden beri pandemiden dolayı sektör bir araya gelemiyordu. Nihayet bugün bu fuarı açabildik. Katılımcı sayısı çok fazla düşmedi. Yapılan diğer fuarlarda yüzde 70'e yakın düşüş varken bizde maksimum yüzde 5'lik bir düşüş var. Hedefimiz ihracat yapmak. Yurt dışından alım heyetleri getirdik. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

SALGINA KARŞI TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Küresel salgına karşı tüm önlemlerin alındığı fuarda, katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığı güvence altına alınarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği'nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem hayata geçirildi.

Salgına karşı her türlü önlemi aldıklarına vurgu yapan CNR Holding CEO'su Ali Bulut ise, "Bu kapsamda, fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılıyor. Havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunacak kişi sayısı "10 metrekareye 1 ziyaretçi" şeklinde sınırlandırıldı. Fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.Temel kural her zaman maske, mesafe ve hijyen. Uluslararası nitelikteki ilk fuar olan AYMOD'da kuralları daha büyük bir ölçekte deniyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar herkesin alınan önlemlere uyduğunu ve memnun olduğunu, herhangi bir giriş çıkışta sıkıntı olmadığını gösteriyor. Sağlık konusunda hiçbir ihlal söz konusu değil. Çok sayıda yabancı ziyaretçimiz var. Pasaport üzerinden onların da denetimlerini yapıyoruz. Biz daha önce aldığımız önlemlerle hem ticaretin olmasını sağlarken hem de toplum sağlığı için gerekli uygulamaları gerçekleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

- Karaköse

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe KARAKÖSE