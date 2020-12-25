Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı

25.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:38

Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı Mersin polisinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı Mersin polisinin yaptığı operasyonda, ayakkabı kutusu içerisine gizlenmiş 6 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı

Mersin polisinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı operasyonda, ayakkabı kutusu içerisine gizlenmiş 6 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu geleceğinin istihbaratını aldı. Bunun üzerine uzun süre şahıslara hem teknik hem de fiziki takip yapan ekipler, 3 ayrı operasyon yaparak şüphelileri yakaladı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ayakkabı kutusunun içine gizlenmiş 6 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı
Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı
Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı
Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Samet Aybaba Halis Özkahya Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 16:52:08. #1.15#
title