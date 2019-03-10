Ayakkabı İhracatçıları Rusya'dan Yeni Siparişlerle Döndü

Türkiye'ye 2018 yılında 888 milyon dolar döviz kazandıran, 2019 yılı için 1 milyar dolar ihracat hedefi olan ayakkabı sektörü, en büyük ihraç pazarı Rusya'dan yeni siparişlerle yurda döndü.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile 25-28 Şubat tarihlerinde Moskova Sokolniki Park'ta gerçekleştirilen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı'na katılan 13 Türk firması yeni ihracat bağlantıları gerçekleştirdi. Ayakkabı ihracatında Rusya'nın 2017 yılında ikinci büyük pazar, 2018 yılında ise en fazla ihracat yapılan ülke olduğuna işaret eden Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, 2018 yılında Rusya'ya yüzde 78'lik artışla 132 milyon 131 bin dolarlık ayakkabı ihraç ettiklerini, 2019 ve sonraki yıllarda Rusya pazarına ihracatı artırmak istediklerini, Euro Shoes Premiere Collection Fuarı'nın bu hedefe ulaşmada belirleyici role sahip olacağını, kısa vadede Rusya'ya 250 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini kaydetti.

Ayakkabı sektörünün 2023 ihracat hedefi 2 milyar dolar

Türk ekonomisinde yaşanan daralmadan dolayı ayakkabı sektörünün iç piyasasında bir daralma yaşandığı bilgisini veren Zandar, "Ayakkabı sektörü olarak içinde bulunduğumuz ekonomik kaos ortamından ihracat ile çıkacağız. Bu süreçte ihracat olmazsa olmazımız konumuna geldi. 2019 yılında 1 milyar dolar, 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" diye konuştu.

EİB'de barkod uygulaması eğitimi verilecek

Rusya Federasyonu'na ayakkabı ihracatında 2019 yılı Temmuz ayından itibaren uygulamaya geçecek olan Barkod uygulaması ile ilgili de temaslarda bulunduklarını anlatan EDMİB Başkanı Erkan Zandar, Rusya'dan yetkili bir firmayı ayakkabı ihracatçılarına ücretsiz seminer vermesi için İzmir'e davet ettiklerini, mayıs ayında Ege İhracatçı Birliklerinde söz konusu eğitim programını gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi. Euro Shoes Premiere Collection Fuarı'nda Türk firmalarının stantlarını tek tek ziyaret eden, Rusya pazarı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Türkiye'nin Moskova Ticaret Baş Müşaviri Ferüdün Başer ve Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk firmalarının ürettiği ayakkabıları denedi. Türkiye standını ziyaret eden isimlerden bir diğeri ise Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Sabır Endican oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA