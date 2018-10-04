Ayakkabı İçerisinde Ele Geçen Sahte Paraya Tutuklama
İstanbul’dan Samsun’a yolcu otobüsü içerisinde getirilen paketler içindeki ayakkabıya gizlenmiş 50 adet sahte 100 liralık banknot ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.
İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü içerisinde getirilen paketler içindeki ayakkabıya gizlenmiş 50 adet sahte 100 liralık banknot ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Çarşamba ilçesine gelen bir yolcu otobüsünü takibe aldı. Otobüste bulunan emanet paketler içerisindeki ayakkabı içine gizlenmiş 50 adet sahte 100 liralık banknotu teslim almaya gelen Cemalettin T.(43), sahte paralarla birlikte yakalandı. Cemalettin T. gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Çarşamba Adliyesine sevk edilen Cemalettin T. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN