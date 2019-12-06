Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına takıldı

06.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:41

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığı ile ilgili olarak güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ayakkabıları çalma anı kameralara saniye saniye yansıyan hırsız gözaltına alındı.



Olay 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. İspat Cami Mahallesi'nde bulunan bir apartmana 07.00 sıralarında giren hırsız, o sırada kapı önünde bulunan ayakkabıları çalıp kayıplara karıştı.



Ayakkabılarını yerinde bulamayan sahibi durumdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine apartmanın güvenlik kameraları incelendiğinde ayakkabıların bir kişi tarafından kapının önünden alındığı ve merdivenlerden inerken de montunun içine soktuğu, o şekilde de apartmandan çıktığı fark edildi.



Şikayet üzerine kamera kayıtlarını izleyen polis, şahsın H.C.K. olduğunu görüntülerden tespit etti ve 5 Aralık Perşembe günü şüpheli, savcı talimatıyla gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA