Ayakkabı hırsızlarına suçüstü
Gaziantep çarşı mahalle bekçileri tarafından binalardan ayakkabı çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Gaziantep çarşı mahalle bekçileri tarafından binalardan ayakkabı çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri ile çarşı mahalle bekçilerince, Güvenevler mahallesi 14 nolu cadde üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şüpheli şahsın ellerindeki poşetlerin içerisinde 3 ayrı binadan çalınan ayakkabılar yakalandı. D.Y ve E.B isimli şüpheliler gözaltına alındı. - GAZİANTEP