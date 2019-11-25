Ayakkabı hırsızlarına suçüstü
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Ayakkabı hırsızlarına suçüstü

Gaziantep çarşı mahalle bekçileri tarafından binalardan ayakkabı çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

25.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:37
Ayakkabı hırsızlarına suçüstü

çarşı mahalle bekçileri tarafından binalardan ayakkabı çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.


Şehitkamil İlçe devriye ekipleri ile çarşı mahalle bekçilerince, Güvenevler mahallesi 14 nolu cadde üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şüpheli şahsın ellerindeki poşetlerin içerisinde 3 ayrı binadan çalınan ayakkabılar yakalandı. D.Y ve E.B isimli şüpheliler gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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