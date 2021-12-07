Ayakkabı boyayarak ailesinin geçimini sağlayan Suriyeli kadına kaymakamlıktan destek

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde ayakkabı boyayarak ailesinin geçimini sağlayan Suriyeli Süreyye E'ye Kaymakamlık yardım eli uzattı.

İlçede bir hafta önce, "Suriyeli Süreyye E'nin ayakkabı boyacılığı yaparak 5 çocuğu ve engelli eşine bakmaya çalıştığı yönünde" yerel basında yer alan haberler üzerine Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın talimatıyla harekete geçildi.

Kaymakamlık personeli tarafından yapılan incelemede ailenin ilçeye Muş'tan yeni geldiği, hanede başka bir aile ile toplam 13 kişinin yaşadığı, kadının eşinin engelli olmadığı, çocuklarından bazılarının dilencilik yaptığı yönünde bilgilere ulaşıldı.

Mağduriyet yaşadıkları konuların tespit edilmesi üzerine aileye Midyat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilk etapta gıda, giyim ve nakdi yardım yapıldı.

Sosyal uyum yardımı başvurusu da yapılan ailenin aylık 2000 lira yardım alması sağlanarak, Süreyye E'nin kalıcı bir işe kavuşması için de çalışma başlatıldı.

Süreyye E, kendisine ve ailesine sunulan destekten dolayı Kaymakam Solmaz'a teşekkür etti.

Midyat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ilçede yaşayan ve ailesinin geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayan Suriyeli Süreyye E. ve eşi ile ilgili haberler inin yer aldığı belirtildi.

Kaymakamlıkça aile ile irtibata geçildiği belirtilen açıklamada, "Ailenin ihtiyaçları sorulmuş, ayakkabı boya tezgahının yenilenmesi yönündeki talepleri üzerine bu yerine getirilmiştir. Tamamen iyi niyetli olarak gerçekleşen bu durumun fotoğrafının, belirli çevrelerce çarpıtılması hem Suriyeli kardeşimiz ve ailesini hem de bizleri derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri

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