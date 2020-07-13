Ayakkabı boyacısı, kitabını filme uyarladı
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Ayakkabı boyacısı, kitabını filme uyarladı

Ayakkabı boyacısı, kitabını filme uyarladı Kahramanmaraş'ta ayakkabı boyacılığı yaparak 3 kitap yazan ve sinema filmi çeken 57 yaşındaki Mustafa Korukçu, filminin ulusal kanallarda yayımlanmasını istiyor.

13.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:36

Ayakkabı boyacısı, kitabını filme uyarladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ayakkabı boyacılığı yaparak 3 kitap yazan ve sinema filmi çeken 57 yaşındaki Mustafa Korukçu, filminin ulusal kanallarda yayımlanmasını istiyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi yaşayan Korukçu, 8 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor. İlçe otogarında birbirinden farklı hikayelere tanık olan Korukçu, çalıştığı süre içerisinde 3 ayrı kitap yazma fırsatı da buldu.

Ayakkabı boyacısı Mustafa Korukçu yazdığı, "Yanlış İmza", "Kış" ve "Boyacı Lösemili Kız" isimli 3 kitabından "Boyacı Lösemili Kız" eserinin filmini de çekti.

Sanatı ve sinemayı çok sevdiğini söyleyen Korukçu, uzun uğraşlar sonunda çektiği filmin ulusal kanallarda yayımlanmasını istiyor.

Çekimi tamamlanan filmin İngilizce alt yazılı olduğunu belirten Korukçu, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi otogarında geçti konu. Orada yaşanan olaylardan kısaca telefon dolandırıcıları, lösemili bir kız ve yabancı uyruklu çocukları işledim filmimde. 96 dakikalık bir film çektik ve zevkli geçti. Amacım bir boyacının aşağılanmaması ve insanın insan gibi sevilmesi gerektiği inancındayım. Ben halen boyacılık mesleğimi yapıyorum ve bu işi yaparken de 3 kitap yazdım. Bundan sonraki hedefim ise, 'Yanlış İmza' adlı filmimi çekmek" diye konuştu.

Ayakkabı boyacısı, kitabını filme uyarladı

Kaynak: İHA

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