Ayakkabı boyacılığında geçen 34 yıl

27.10.2019 13:38

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Şit Bilici, ayakkabı boyacılığında 34 yıldır kimseye muhtaç olmadan ekmeğinin peşinde koşmanın huzurunu yaşıyor.

Çubuk'ta yaşayan Bilici'nin ekmek mücadelesi, sabahın erken saatlerinde başlıyor. Bilici, Kıbrıs Caddesi'nin girişinde, yıllardır ayakkabı boyuyor. Çalışmaktan nasır tutmuş boyalı elleriyle yorulmak bilmeyen Bilici, kazandığı paraya hem sigortasını yatırarak emekli olurken hem de ailesini geçindiriyor.

Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırıncı olarak çalıştığını ve evlendiğinde hastanede sigortasının yatmadığını öğrenince bir yemin ederek başkasının yanında çalışmamaya karar verdiğini söyledi.

O günden sonra tüm zorluklara rağmen ayakkabı boyayarak geçimini sağladığını anlatan Bilici, boyacılık yaparak 3 çocuğunu okutup evlendirdiğini ve 2 ev aldığını dile getirdi.

Her zaman şükrettiğini vurgulayan Bilici, emekli olmasına rağmen çalıştığını anlatarak şöyle konuştu:

"Kendi sigortamı kendim yatırdım ve emekli oldum. Sabahleyin saat 8.00'de buradayım, akşam ise 15.00 veya 16.00'da eve gidiyorum. En azından rahatım, el işi gibi değil. Kendi işimi yapıyorum, iyi ki bu işe başlamışım. Çünkü sabahları şu saatte geldin, akşamları niye erken gittin diyen yok. Bu nedenle rahatım. Bu günümüze şükür, oğlumuza ev aldık, kızımıza ev aldık."

Emekli olduktan sonra da çalışmaktan torun sevmeye bile fırsatı olmadığını ifade eden Bilici, "8 torun var. Gündüz onlarla ilgilenemiyorum ama akşam gidince seviyorum onları. Emekli olduğum zaman 1 hafta iş yapmayım dedim ama boş duramadım." dedi.

Bilici, eli ve ayağı tuttuğu sürece çalışacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA