Ayakkabı bağcıkları ile sosyal mesafe oluşturup halay çektiler
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Ayakkabı bağcıkları ile sosyal mesafe oluşturup halay çektiler

Ayakkabı bağcıkları ile sosyal mesafe oluşturup halay çektiler Esnaf, ayakkabı bağcıkları ile sosyal mesafe oluşturup halay çekti Mardin'de bir giyim mağazası çalışanları, koronavirüs nedeni ile halay çekemeyince ilginç bir yönteme başvurdu.

06.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:40

Ayakkabı bağcıkları ile sosyal mesafe oluşturup halay çektiler

Esnaf, ayakkabı bağcıkları ile sosyal mesafe oluşturup halay çekti

MARDİN - Mardin'de bir giyim mağazası çalışanları, koronavirüs nedeni ile halay çekemeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Ayakkabı bağcıkları ile sosyal mesafe kuralına uyan mağaza çalışanları, aylar sonra gönüllerince halay çekti.

Korona virüs öncesi mağaza önünde halay çeken çalışanlar, salgının Türkiye'de görülmesiyle eğlencelerine bir süre ara verdi. Kısıtlamaların kalkması ve yeni normalleşme süreci ile birlikte halay çekmek isteyen vatandaşlar, ilginç bir yönteme başvurdu. Temin ettikleri ayakkabı bağcıkları ile sosyal mesafe oluşturan esnaf, yöresel kıyafetlerini de giyerek hasret kaldıkları halayı çekip doyasıya eğlendi.

Yöresel kıyafetini giyen mağaza çalışanı Zeynep Hattapoğlu, aylardan sonra çekemediği halayı çekerek doyasıya eğlendiğini söyledi. Hattapoğlu, "Yöresel kıyafetimi giyip aylarca hasret kaldığımız halayı tedbirlerimizi alarak çektik. Arkadaşlarımızla düşündük taşındık sosyal mesafeyi koruyarak ayakkabı bağcıkları ile bunu yapabileceğimizi düşündük ve yaptık" dedi.

"Çocuklar halayı özledi,onlara bu fikri verdim"

Arkadaşlarının halay çekmeye hasret kaldıklarını kaydeden arkeolog Sabah Kasım Garguli ise arkadaşlarını kırmayarak ayakkabı bağcığı fikrini ortaya çıkardığını söyledi. Garguli, "Korona virüs başlamadan önce arkadaşlarla beraber burada halay çekiyorduk. Korona virüsten sonra çektiğimiz halaya ara verdik. Kısıtlamaların kalkmasıyla insanlar dışarıya çıktı, çocuklar da bana danıştı, ne yapalım ne edelim, nasıl halay çekelim diye bana sordular. Ben de onlara ayakkabı bağcıkları ile risk olmadan halay çekebileceklerini söyledi. Kararımızı kesinleştirdikten sonra halayımızı çektik ve çok eğlendik" diye konuştu.

"Mardinliler olarak halaya çok düşkünüz, halay nerede biz orada"

Mardinli oldukları için halaya düşkün olduklarını aktaran Musa Kavan, çalışanların isteğini kırmadığını söyledi. Kavan, "Korona virüs salgını başlamadan önce mağaza önünde hep halay çekiyorduk, halay etkinliklerimiz vardı, virüs Türkiye'de görüldüğünden beri halay etkinliklerimizi durdurduk. Büyüğümüz olan Sabah amcanın tavsiyeleri üzerine ayakkabı bağcıkları ile halay çekmek isteyen çalışanlarımız yöresel kıyafetlerini giyerek hasretlerini giderdiler. Bizler Mardinliler olarak halaya çok düşkünüz, halay nerede biz oradayız" şeklinde konuştu.

Mağaza çalışanlarının ayakkabı bağcığıyla halay çektiklerini gören çevredeki turistler eğlence dolu anları kameraya aldı.

Ayakkabı bağcıkları ile sosyal mesafe oluşturup halay çektiler

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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