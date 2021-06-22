Ayak voleybolu hakem semineri yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayak voleybolu hakem semineri yapıldı

Ayak voleybolu hakem semineri yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Kayseri'de Ayak Tenisi Oyun Kuralları Hakem İşaretleri Temel Teknikler eğitim semineri düzenledi.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Kayseri'de Ayak Tenisi Oyun Kuralları Hakem İşaretleri Temel Teknikler eğitim semineri düzenledi.

Seminer Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Niğde illerinden gelen çoğunluğu beden eğitimi öğretmeni, antrenörler ve ayak tenisi tutkunları olmak üzere 75 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcılara eğitimleri Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Oğuz Özer, Ayak Tenisi Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi İlker Sarıkaya ve Eğitim Kurulu üyesi Selim Yücesoy tarafından verildi. Eğitmenlerden İlker Sarıkaya, "Ayak Tenisi Federasyonumuz 29 Mart 2021'de Manisa'da 5 spor kulübünün bir araya gelmesi ile kuruldu . Amacımız Türk sporuna katkı sağlamak, ayak tenisini Türkiye geneline yaymak, bu sporu geliştirmek, gençleri bu sporla buluşturmaktır. Ayrıca Edirne'den Hakkari'ye kadar Türkiye'de 81 ilde ayak tenisinin oyun kurallarını, oyunun statüsü ve teknik verilerini bu branşa ilgi duyan başta beden eğitim öğretmenleri ve antrenörler olmak üzere tüm ayak tenisi tutkunlarına doğru anlatmaktır" dedi.

Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu yola çıktıklarını belirten Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Yönetim kurulu üyesi Şener Opak ise "Federasyonun Mart ayında kurulmasıyla çalışmalarımıza start verdik, şu anda 81 ilde il temsilcilerimiz vasıtası ile faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizde ayak tenisine muazzam bir ilgi var. Şu an ki ana hedefimiz, ayak tenisini Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Gelişmekte olan spor branşlarına eklenmesini sağlayarak,okul sporlarına dahil etmek, bu şekilde sporu tabana yayarak gençlerimizi spora yönlendirmektir.. Ayak tenisini hem Türkiye'de hem de dünyada çok ileri seviyelere taşımak istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Sloganımız "Ayak Tenisi, Türkiye'de Sporun Yeni Nefesi" diye konuştu.

Gün boyu süren eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verildi. - KAYSERİ

Ayak voleybolu hakem semineri yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selçuk Tekay Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Gareth Bale Burak Elmas Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayak voleybolu hakem semineri yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:19:57. #1.14#

title