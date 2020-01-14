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Ayak Voleybolu Challenge: Beto vs Celso Borges vs Titi André Castro

Antalya Kampı'nda hazırlıklarını sürdüren oyuncularımız ayak voleybolu turnuvasında karşı karşıya geldi! Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından oynanan final maçıyla 1 takım zafere ulaştı.

14.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:19

Kampı'nda hazırlıklarını sürdüren oyuncularımız ayak voleybolu turnuvasında karşı karşıya geldi! Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından oynanan final maçıyla 1 takım zafere ulaştı.

Kaynak: Dugout

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