Ayak Voleybolu Challenge: Beto vs Celso Borges vs Titi André Castro
Antalya Kampı'nda hazırlıklarını sürdüren oyuncularımız ayak voleybolu turnuvasında karşı karşıya geldi! Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından oynanan final maçıyla 1 takım zafere ulaştı.
14.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:19
Antalya Kampı'nda hazırlıklarını sürdüren oyuncularımız ayak voleybolu turnuvasında karşı karşıya geldi! Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından oynanan final maçıyla 1 takım zafere ulaştı.
Kaynak: Dugout
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