Ayak tırnağına taş batan güvercine Vefa Sosyal Destek Grubu müdahale etti
Aydın'ın Söke ilçesinde ayağına taş batarak yaralanan güvercine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri yardımcı oldu.
27.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:49
Aydın'ın Söke ilçesinde ayağına taş batarak yaralanan güvercine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri yardımcı oldu.
Kaymakamlık binasından hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunun bulunduğu dairenin pencere kenarına güvercin kondu.
Güvercinin uçamadığını fark eden görevliler, yaptıkları kontrolde hayvanın ayağına taş battığını gördü.
İçeriye alınan güvercin, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarının yardımıyla ayağına batan taştan kurtuldu.
Taşın çıkarılmasının ardından güvercin yeniden doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA