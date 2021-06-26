Ayak tenisi turnuvasında engellilere ve kadın erkek eşitliğine dikkati çektiler

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Muğla'da, Menteşe ilçesinde düzenlenen ayak tenisi turnuvasına katılan Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformunun erkek takımı, engelliler konusunda farkındalık oluşturmak ve kadın erkek eşitliğine dikkati çekmek amacıyla işitme engelli kadın sporcu oynattı.

Muğla'da, Menteşe ilçesinde düzenlenen ayak tenisi turnuvasına katılan Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformunun erkek takımı, engelliler konusunda farkındalık oluşturmak ve kadın erkek eşitliğine dikkati çekmek amacıyla işitme engelli kadın sporcu oynattı.

Menteşe Belediyesi tarafından organize edilen "2. Ayak Tenisi Turnuvası" Muslihittin Mahallesi'ndeki belediyenin spor kompleksinde başladı. 20 gün sürecek turnuvaya 20 takım katıldı.

Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu da turnuvada genç üyelerinden oluşan bir takımla yer aldı.

Platform üyeleri, engelli bireyler konusunda farkındalık oluşturmak ve kadın erkek eşitliğine dikkati çekmek amacıyla turnuvanın ikinci günü düzenlenen karşılaşmaya, işitme engelli kadın milli sporcu Ayşenur Çankaya'nın da yer aldığı bir kadroyla çıktı.

Karşılaşma öncesi karşı takım sporcuları ve seyirciler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Çankaya, gösterdiği performans ile sporculardan ve seyircilerden tam not aldı.

"Bizim kültürümüzde engelli, kadın, erkek hiçbir ayrım yoktur"

Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Devrim Karakuş, AA muhabirine, platform olarak turnuvaya gençlerden oluşan bir takımla katıldıklarını söyledi.

Farklılık yaratmak istediklerini belirten Karakuş, Yörük kültürünü tanıtmak ve yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Karakuş, binlerce yıllık Yörük kültüründe insan ve canlı olmanın, doğaya ve insana saygının esas olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki bütün dillerde erkek ve kadın ayrımı vardır. Ancak Türkçe'de yoktur. Bugün de takımımızı kadın ve erkeklerden karma olarak bu turnuvaya soktuk. Bizim kültürümüzde engelli, kadın, erkek hiçbir ayrım yoktur. Savaşta, kıtlıkta, varlıkta, kadınıyla erkeğiyle, engellisiyle, çoluğuyla çocuğuyla biz Yörükler binlerce yıldır yaşamımızı sürdürüyoruz. Bugün de buradan herkese gösteriyor ve söylüyoruz ki, biz varız, var olmaya da devam edeceğiz."

İşitme engelliler kadın futbol ve hentbol milli takımı sporcusu Ayşenur Çankaya da engelliler adına farkındalık yaratmak adına Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu tarafından turnuvaya davet edildiğini anlattı.

Çankaya, "İnşallah hep birlikte, engellilerle ayrımcılığın olmadığı bir yerde başarılara ulaşmayı diliyorum. Yaklaşık 5 yıldır milli takımdayım. En büyük hedefim 2022 Mayıs ayında yapılacak olimpiyatlarda iyi bir derece alarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça