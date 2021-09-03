Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi
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Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi

Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu'nun düzenlediği 1. Karacabey Ayak Tenisi Turnuvası'na gençler tarafından ilgi gösterilirken, final müsabakasıyla turnuva sona erdi.

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu'nun düzenlediği 1. Karacabey Ayak Tenisi Turnuvası'na gençler tarafından ilgi gösterilirken, final müsabakasıyla turnuva sona erdi.

Genç Fenerbahçeliler, ağustosun ilk haftası startını verdikleri ve büyük ilgi gören Ayak Tenisi Turnuvası'nı da önceki akşam oynanan final maçıyla birlikte tamamladı. Karacabey'de ilk defa gerçekleştirilen Ayak Tenisi Turnuvası Belediye Halı Sahası'nda gerçekleştirildi. Halı sahada 36 takım mücadele etti. Gerçekleşen final maçına ve sonrasındaki ödül törenine de ilgi yoğundu. Törene Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Murat Avinç, CHP İlçe Başkanı Gönül Avil, TECO Karacabey Belediyespor Yöneticisi İlker Özdemir ile sporseverler katıldı.

Turnuvanın şampiyonu Koyuncular Ticaret'e kupasını Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Murat Avinç takdim ederken, ikinci Gizem Çiçek Evi'ne kupasını CHP İlçe Başkanı Gönül Avil sundu. Turnuva üçüncüsü Damlaspor'un kupasını ise TECO Karacabey Belediyespor Yöneticisi İlker Özdemir verdi. Öte yandan şampiyon olan takıma 1.000 TL, ikinci olana 750 TL ve üçüncü olan takıma da 500 TL para ödülü verileceği açıklandı. - BURSA

Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi
Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi
Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi
Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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