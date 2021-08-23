AYAK TENİSİ TURNUVASI SONA ERDİ
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AYAK TENİSİ TURNUVASI SONA ERDİ

AYAK TENİSİ TURNUVASI SONA ERDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ayak Tenisi İl Temsilciliği işbirliği ile düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ayak Tenisi İl Temsilciliği işbirliği ile düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi. Osmangazi Spor Sahası'nda oynanan ayak tenisi müsabakaları 3 gün sürdü.

141 kişinin katılım sağladığı Ayak Tenisi Turnuvası'nda tek ve çift kategorilerinde 10-13 yaş arası ayrı yarışırken, 14 ve üzeri yaş grupları da kendi aralarında yarıştı. Turnuvanın kazananları; 10-13 yaş arası teklerde Enes Ertaş, çiftlerde Odunpazarı Spor Kulübü, 14 yaş ve üzeri teklerde Semih Sönmez, çiftlerde Eskişehir Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği oldu. 20 Ağustos Cuma günü başlayan turnuva, 22 Ağustos günü düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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