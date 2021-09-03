Ayak tenisi turnuvası şampiyon belli oldu
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Ayak tenisi turnuvası şampiyon belli oldu

Ayak tenisi turnuvası şampiyon belli oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı Belediyesi koordinesinde düzenlenen ayak tenisi turnuvasında 64 sporcunun oluşturduğu 16 takım şampiyon olmak için kıyasıya mücadeleye girdi.

Profesyonel ve amatör lisanslı futbolcularında yer aldığı turnuva görkemli final turu ile son buldu.

Final maçında karşı karşıya gelen iki takım arasında rakibi Haddini Bilbao'yu 3-0 ile Bozguncular turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan spor organizasyonlarının yaz ve kış mevsimlerinde devam edeceğini belirterek, 'Ağrı'nın sporcu bir kent olduğunu biliyoruz. Geçmiş yıllarda golf, tenis, atletizm, boks, ve futbol gibi branşlarda üst düzey başarılar elde ettik. Yetenekli sporcularımızı keşfetmek ve desteklemek adına böyle turnuvalar çok fazla önem arz etmekte. Tüm sporcu kardeşlerimizin yanındayız.' dedi.

Final müsabakasının hakemliğini ise Ağrı'nın geçmiş dönemlerde yetiştirmiş olduğu ve futbol camiasında başarıları ile adından söz ettiren Erol Polat yaptı.

Ağrı tarihinde ayak tenisi turnuvasının ilde bir ilk olduğunu vurgulayan eski profesyonel futbolcu Erol Polat; ' Ayak tenisi,ülkemizde olduğu gibi Ağrı'da da yeni, Ağrı Belediyesinin katkıları ile ayak tenisi branşında ilk defa bir turnuva yaptık. 16 takım katılarak şampiyonluk yarışı içerisine girdi. Dereceye giren takımları kutlar, diğer tüm takımlara da göstermiş oldukları centilmen mücadeleden dolayı teşekkür ederek başarılar diliyorum.' dedi.

Geçmiş dönemde Ağrıspor ve Erzurumspor formalarını giyen Ağrılı genç yıldız futbolcu Yunus Emre Turan ise, 'Turnuvayı takımımla birlikte şampiyon tamamladık, mutluyuz. Çok güzel bir tunuvaydı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Turnuva, dereceye giren takımların kupa törenin ardından fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: Bültenler

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