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Ayak tenisi il seçmeleri Alaçam'da yapılacak

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Ayak tenisi il seçmeleri Alaçam'da yapılacak

Ayak Tenisi Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası için Samsun il seçmeleri 19 Eylül Pazar günü saat 10.

Ayak Tenisi Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası için Samsun il seçmeleri 19 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Alaçam Şehir Stadı'nda yapılacak

Ayak Tenisi Samsun İl Temsilcisi ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Gökhan Bozdemir, "Alaçam ilçemize gelecek olan bütün takımlarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. İl birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlarımızı ayın 25'inde Kastamonu'da düzelecek grup seçmelerine göndereceğiz. Kastamonu'da başarılı olan takım ile 15 bölge birincisi 15-17 Ekim'de Türkiye Şampiyonası'na gidecek. Amacımız ülkemizin gençlerine faydalı olmak ve birçok milli sporcu çıkartarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi. - SAMSUN

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