Ayak Tenisi İl Birinciliği başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Kompleksi Açık Sahada düzenlenen Ayak Tenisi İl Birinciliği müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş'ın katıldığı açılış maçı ile başladı.