AYAK TENİSİ ( FUTNET) TURNUVASI

12 Ağustos Dünya Gençlik Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ayak Tenisi(Futnet) turnuvası başvuruları başladı.

12 Ağustos Dünya Gençlik Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ayak Tenisi(Futnet) turnuvası başvuruları başladı. 3 kategori(Minikler, Yıldızlar, Gençler) şeklinde düzenlenecek turnuva başvuru ve kayıtları Sahil Spor Kompleksimizde devam ediyor. TÜM SPORCULARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM

Müsabakaların İskenderun Belediye Spor tesislerinde yapılacağını belirten Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, " Turnuva hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Belediyemizin 444 1 939 numaralı çağrı hattından ve Sahil Spr Kompleksinden bilgi alabilirler. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Müsabakaların centilmenlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre