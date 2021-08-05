AYAK TENİSİ ( FUTNET) TURNUVASI
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AYAK TENİSİ ( FUTNET) TURNUVASI

AYAK TENİSİ ( FUTNET) TURNUVASI
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12 Ağustos Dünya Gençlik Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ayak Tenisi(Futnet) turnuvası başvuruları başladı.

12 Ağustos Dünya Gençlik Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ayak Tenisi(Futnet) turnuvası başvuruları başladı. 3 kategori(Minikler, Yıldızlar, Gençler) şeklinde düzenlenecek turnuva başvuru ve kayıtları Sahil Spor Kompleksimizde devam ediyor. TÜM SPORCULARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM

Müsabakaların İskenderun Belediye Spor tesislerinde yapılacağını belirten Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, " Turnuva hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Belediyemizin 444 1 939 numaralı çağrı hattından ve Sahil Spr Kompleksinden bilgi alabilirler. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Müsabakaların centilmenlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

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