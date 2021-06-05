Ayak Tenisi Federasyonu, ilk olağan genel kurul toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi
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Ayak Tenisi Federasyonu, ilk olağan genel kurul toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi

Ayak Tenisi Federasyonu, ilk olağan genel kurul toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Spor

Ayak Tenisi Federasyonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde ilk olağan genel kurul toplantısını yaptı.

Ayak Tenisi Federasyonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde ilk olağan genel kurul toplantısını yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 29 Mart 2021'de kurulan federasyon, yönetim kurulunu belirlemek için toplandı.

Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur, kuruldukları günden itibaren her il ve ilçeden bünyelerine katılan kulüpler olduğunu vurguladı.

Bu branşı hak ettiği yere getirebilmek için yönetim kadrosunu belirleyeceklerini dile getiren Sunkur, "Gençlerimize bu branşı kazandırmak istiyoruz. 81 ilimizde temsilcimiz var. 20 şehrimizdeki bölge yapılanmasıyla oyun kuralları ve hakem eğitimlerimiz verilmeye başlandı. Federasyonumuzun ülkemize ve Türk gençliğine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Federasyonumuzun amacı, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edip, büyük başarılar kazanmak." ifadelerini kullandı.

Sunkur, birçok kulübün federasyon bünyesine dahil olmak için kendileriyle irtibata geçtiğini de aktardı.

Ayak Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulunda, Manisa Turgutlu Öncü Ayak Tenisi Gençlik Spor Kulübü, Manisa Turgutlu Senem Aka Anadolu Lisesi Spor Kulübü, Ankara Sincangücü Gençlik Spor Kulübü, Kayseri Atak Gençlik Spor Kulübü, Hatay Samandağ Gelişim Gençlik Spor Kulübü, Körfez Vefa Spor Kulübü ve Çiftlikköy Kültür Spor Kulübünden temsilcilerin yer aldığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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