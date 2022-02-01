Ayak parmağını kıran Hande Yener, bastonla sahneye çıktı

İSTANBUL (İHA) - Ayak parmağını kıran ünlü popçu Hande Yener tedavisi devam ederken Wow İstanbul Hotels ve Convention Center'da düzenlenen gecede bastonla sahneye çıktı.

Ünlü popçu Hande Yener geçtiğimiz günlerde ayak parmağını kırdı. Kırılan ayak parmağının tedavisi süren Yener buna rağmen Wow İstanbul Hotels ve Convention Center'da düzenlenen gala gecesinde sahne aldı. Sahneye kadar tekerlekli sandalyeyle gelen ünlü popçu sahneye de elinde bastonla çıktı. Sahnede kendisini dinlemeye gelenlere tedavim devam ediyor. Bu nedenle bu geceki konserimin stil tamamlayıcısı baston oldu. Bu şartlarda da olsa sizlerle olmak mutluluk verici" dedi.

(Volkan Kayalar/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel