Ayak kokusunu gideren yöntemler!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayak kokusunu gideren yöntemler!

Yaz aylarının en büyük sorunlarından olan ayak kokusu, özgüven düşüklüğü yaşamanıza neden oluyor. Pratik yöntemlerle ve doğal uygulamalarla bu sorundan kolayca kurtulabilirsiniz.

Ayak kokusunu gideren yöntemler!
10.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:47

Kombini hazırladınız, makyajı tamamladınız ama burnunuza gelen kokular dışarı çıkmanıza engel oluyor. Endişe etmenize gerek yok. Ayağınızdan gelen o itici kokuyu kesmek için pratik ve doğal yöntemlere sahisiniz.

KARBONAT

Ayak kokusu için en bilindik yöntem olan karbonat, ayağınızda kokuyu gideriyor. Bir kap içine ayağınızın üstüne gelecek kadar su koyun. İki tatlı kaşığı karbonat ekleyip ayağınız karbonatlı suyun içinde bekletin. Bu işlemi bir hafta boyunca tekrarladığınızda kötü kokulardan eser kalmayacaktır.

Ayak kokusunu gideren yöntemler!

LAVANTA YAĞI

Hoş aroması ile bilinen lavanta, ayaklarınız için çözüm oluyor. Ayağınızı günde iki defa lavanta yağı eklenmiş suyun içinde bekletirseniz, ayağınızdaki kötü kokulardan kurtulabilirisiniz.

SİYAH ÇAY

10 gün boyunca uygulayacağınız siyah çay uygulaması ile ayağınızdaki kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. 3 adet siyah çay poşetini demetlikten sonra ayağınızın üstünü örtecek kadar su dolu kabın içine koyun. Ayağınızı 20 dakika boyunca bu suyun içinde bekletin.

Ayak kokusunu gideren yöntemler!

SİRKE

2 su bardağı sirkeyi bir litre suya karıştırıp karışımı bir kaba alın. Su-sirke karışımını aynı ortanı ile istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Ayağınızı bu karışımda 10-15 dakika bekletin sonra durulayın. Ayağınızdaki keksin kokular gidecektir.

ADAÇAYI

Adaçayını ayağınızın üstü kaplanacak kadar suyun içine ekleyin. Ayağınızı suyun içinde 10-15 dakika bekletip ayaklarınızı durulayın.

Ayak kokusunu gideren yöntemler!

AYAK KOKUSUNA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

Her gün aynı ayakkabıyı giymeye çalışın.

Ayakkabınızı kullanmadığınız zamanlarda içine karanfil koyabilirsiniz.

Özel ayakkabı deodorantları ile ayakkabılarınızı sağlıklı şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Çorabınıza biraz pudra serperek terlemeyi engelleyebilirsiniz.

Aynı çorabı iki gün üst üste giymeyin.

İlgili Haberler

Kişisel hijyende dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Kişisel hijyende dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?
Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?
Bebek gazı nasıl çıkarılır?
Bebek gazı nasıl çıkarılır?
Gençlik iksiri kemik suyunun faydaları! Kemik suyu neye iyi gelir?
Gençlik iksiri kemik suyunun faydaları! Kemik suyu neye iyi gelir?
Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?
Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?
Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
Güneş lekesi nasıl geçer?
Güneş lekesi nasıl geçer?
Saçınızı güneşten koruyan yöntemler nelerdir?
Saçınızı güneşten koruyan yöntemler nelerdir?
Cildi güneşten korumak için ne yapmak gerekir? Cilt güneşten nasıl korunur?
Cildi güneşten korumak için ne yapmak gerekir? Cilt güneşten nasıl korunur?
D vitamini nedir? D vitamini eksikliğinde ne olur? D vitamini hangi besinlerde bulunur?
D vitamini nedir? D vitamini eksikliğinde ne olur? D vitamini hangi besinlerde bulunur?
Evde ayak bakımı basıl yapılır?
Evde ayak bakımı basıl yapılır?
Ses kısıklığına iyi gelen bitkiler nelerdir? Ses kısıklığına ne iyi gelir?
Ses kısıklığına iyi gelen bitkiler nelerdir? Ses kısıklığına ne iyi gelir?
Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?
Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?
Yeni beslenme trendi pegan beslenme nedir?
Yeni beslenme trendi pegan beslenme nedir?
Pilates nasıl yapılır? Pilates nedir?
Pilates nasıl yapılır? Pilates nedir?
Düğün stresi ile nasıl başa çıkarsınız?
Düğün stresi ile nasıl başa çıkarsınız?
Tükenmişlik sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir?
Tükenmişlik sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir?
0-1 yaş bebekler için oyuncak seçimi nasıl olmalı?
0-1 yaş bebekler için oyuncak seçimi nasıl olmalı?
Korku ile fobi arasında ne fark var?
Korku ile fobi arasında ne fark var?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Aynı günde hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar, görüntüsüyle alay etti Haber
Aynı günde hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar, görüntüsüyle alay etti
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Antalya Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ayak kokusunu gideren yöntemler! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 16:51:05. #1.15#
title