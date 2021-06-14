Ayak İşleri Filmi
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Ayak İşleri Filmi

Ayak İşleri Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Ayak İşleri filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ayak İşleri filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Birbirinden farklı karakterlere sahip olan Evren ile Vedat, zengin bir iş insanının yanında çalışır. Göreve odaklı Vedat ile Z kuşağından Evren, iş dışında apartman toplantısına katılmak, köpek kaçırmak gibi patronlarının ayak işlerini yerine getirmeye çalışırken kendilerini beklenmedik durumların içinde bulurlar.

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Ayak İşleri

Yapımcı Firma: Gain

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Gain

Vizyon Tarihi: 12.05.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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