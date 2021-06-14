Ayak İşleri Filmi
Ayak İşleri filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ayak İşleri filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Birbirinden farklı karakterlere sahip olan Evren ile Vedat, zengin bir iş insanının yanında çalışır. Göreve odaklı Vedat ile Z kuşağından Evren, iş dışında apartman toplantısına katılmak, köpek kaçırmak gibi patronlarının ayak işlerini yerine getirmeye çalışırken kendilerini beklenmedik durumların içinde bulurlar.
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Ayak İşleri
Yapımcı Firma: Gain
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Gain
Vizyon Tarihi: 12.05.2021
Ayak İşleri Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com