Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı
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Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Trabzon'da, hastanede çıkan olayların ardından çıkarıldığı mahkemece hakkında ev hapsi kararı verilen şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı
30.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:55

Trabzon'da, hastanede çıkan olayların ardından çıkarıldığı mahkemece hakkında ev hapsi kararı verilen şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri tedavisi gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastanedeki izole alanda tutulan Tahsin A. (65), geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybetmesinin ardından oğulları ve yakınları sinir krizi geçirmiş, zorla izole alana girmiş, doktor ve güvenlik görevlileriyle tartışmışlardı.

Hastanede doktorla ve güvenlik görevlileriyle tartışan İhsan A. (35), iddialara göre, doktor Esra Ersöz Ergenç (35) ve güvenlik görevlilerine eline aldığı oksijen tüpünü göstererek hakarette bulunmuş ve tehdit etmişti.

'Beyaz kod' sonrası gözaltına alınmıştı

Hastane personeli, yaşanan olayın ardından 'beyaz kod' vermiş ve olay yerine gelen polis ekipleri İhsan A.'yı Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürmüştü. Doktor Genç'in şikayetçi olduğu şahıs, polise verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmış, Genç de twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek duruma tepki göstermişti.

Daha sonra, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı hastanenin kamera kayıtlarını inceletip, İhsan A.'nın yeniden gözaltına almıştı. Taksim Polis Merkezi Amirliği'ndeki nezarette gözaltında tutulan şahıs, Trabzon Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından adli kontrol getirilmesi talebiyle nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Mahkeme 'ev hapsi' verdi

Mahkeme, Aydın hakkındaki "tehdit, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlamalarını dikkate alarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 109'uncu maddesi 3.fıkrası J bendi uyarınca, kamuoyunda "ev hapsi" olarak bilinen CMK'da "konutu terk etmemek" olarak yer alan adli kontrol koruma tedbirinin uygulanmasına yönelik karar vermişti.

Elektronik kelepçe takıldı

Mahkemenin verdiği ev hapsi kararının ardından, Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı uzman ve beraberindeki görevliler İhsan A.'nın Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki ikametine giderek elektronik kelepçe sistemini kurdu. Konuta alıcı ve verici olarak iki parçalı bir cihaz kuran uzman ekip, alıcı parçayı evin merkezine verici parçayı da İhsan A.'nın ayak bileğine takarak elektronik kelepçe sistemini aktive etti. Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev içerisinde rahatlıkla dolaşabilecek olan şahıs, belirlenen sınırın dışına çıktığı anda sistem Ankara'da bulunan Elektronik İzleme Merkezi'ne sinyal gönderecek. İhlalin gerçekleşmesi durumunda gönderilen sinyaller tutanak altına alınarak Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne raporla bildirilecek. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlar, ihlalin gerçekleşme nedenini soracak ve oluşturulan komisyon yeterli bir gerekçe görmezse durumu savcılığa iletecek. Savcılık, dosyayı ihlal hakkında son kararı verecek merci olan mahkemeye iletecek ve mahkemenin kararına göre şahıs tutuklu olarak yargılanmak üzere cezaevine konulacak. Elektronik kelepçe takılan Aydın'ın, mahkemede dava dosyası açılıp yargılama başlayana kadar ev hapsinde kalmaya devam edeceği öğrenilirken, kelepçenin sağlığa ve günlük yaşama hiçbir engel teşkil etmediği, 7 gün 24 saat boyunca sistemin elektronik ortamda kolaylıkla denetlenebildiği belirtildi.

Öte yandan, soruşturma dosyasına gizlilik kararı getiren ve soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın yaşandığı gün hastanede görevli olan ve yaşananlara tanıklık eden bir hemşireyi Trabzon Adliyesi'ne çağırarak ifadesine başvurdu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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