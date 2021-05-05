AYAK BASILMAYAN MEYDANLAR YEŞERDİ
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AYAK BASILMAYAN MEYDANLAR YEŞERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, pandemi sürecinde insanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığı tam kapanma nedeniyle de ayak basılmayan kentin simgeleri meydanlarda parke ve kaldırım taşları arasında ot çıkmaya başladı.

ANTALYA'da, pandemi sürecinde insanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığı tam kapanma nedeniyle de ayak basılmayan kentin simgeleri meydanlarda parke ve kaldırım taşları arasında ot çıkmaya başladı. Normal zamanlarda binlerce insanın dolaştığı tarihi yerler ısıszlaşınca kuşlara yuva oldu.

Koronavirüse yönelik tam kapanma sürecinin yaşandığı Antalya'da tarihi meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Pandemi sürecinde insanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığı tam kapanma nedeniyle de ayak basılmayan kentin simgeleri meydanlarda parke ve kaldırım taşları arasında ot çıkmaya başladı. Normal zamanlarda binlerce insanın gezdiği, turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği Cumhuriyet Meydanı, tarihi Saat Kulesi ile yanındaki burçların yer aldığı Arnavut kaldırımı olarak adlandırılan taşların arası otlar yeşerdi.

Tarihi Kaleiçi semtinin girişi Hadrianus Kapısı ile yanındaki park, güvercinlere yuva oldu. Saat Kulesi ile yanındaki burçların yüzeyinde boyu 1 metreye ulaşan otlar çıktı. Tarihi yerlerde az da olsa kısıtlamadan muaf turistlerin gezdiği kentte polis sık sık maske kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Baharın gelmesiyle canlanan doğada çiçeklerin açması ve ağaç yapraklarının yeşermesiyle tarihi yerler güzellikleriyle eşsiz manzara oluşturdu.

AYAK BASILMAYAN MEYDANLAR YEŞERDİ
AYAK BASILMAYAN MEYDANLAR YEŞERDİ
AYAK BASILMAYAN MEYDANLAR YEŞERDİ
AYAK BASILMAYAN MEYDANLAR YEŞERDİ
AYAK BASILMAYAN MEYDANLAR YEŞERDİ
AYAK BASILMAYAN MEYDANLAR YEŞERDİ
AYAK BASILMAYAN MEYDANLAR YEŞERDİ
AYAK BASILMAYAN MEYDANLAR YEŞERDİ
AYAK BASILMAYAN MEYDANLAR YEŞERDİ
AYAK BASILMAYAN MEYDANLAR YEŞERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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