Ayağıyla araba kullanan magandanın ehliyetine el konuldu
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Ayağıyla araba kullanan magandanın ehliyetine el konuldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aracın üstündeki cama bölmeye çıkıp direksiyonu da ayağıyla idare eden magandanın ehliyetine el konuldu.

Ayağıyla araba kullanan magandanın ehliyetine el konuldu
28.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:20

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aracın üstündeki cama bölmeye çıkıp direksiyonu da ayağıyla idare eden magandanın ehliyetine el konuldu. Şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çevreyolu Karşıyaka mevkiinde meydana geldi. 09 LZ 840 plakalı aracının hızını sabitleyen A.A. isimli şahıs, yanındaki kadın ile birlikte aracın üstüne çıktı. Seyir halindeki sürücü bu esnada tek ayağıyla direksiyonu idare etti. Yaşanan tehlike dolu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından ekipler harekete geçti

İlginç görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Plakadan yola çıkılarak kimliği belirlenen sürücü A.A., ekipler tarafından gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan A.A.'ya 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan para cezası kesildiği öğrenildi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan A.A. hakkında açılan adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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