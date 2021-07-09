Ayağının kaymasıyla kanala düşen Halil'in cansız bedeni bulundu
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Ayağının kaymasıyla kanala düşen Halil'in cansız bedeni bulundu

Ayağının kaymasıyla kanala düşen Halil'in cansız bedeni bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, sulama kanalına girmek isterken ayağı kayarak, düştükten sonra akıntıya kapılıp, gözden kaybolan Halil Söylemez'in (23) 3 kilometre uzaklıkta mazgala takılı cesedine ulaşıldı.

ŞANLIURFA'da, sulama kanalına girmek isterken ayağı kayarak, düştükten sonra akıntıya kapılıp, gözden kaybolan Halil Söylemez'in (23) 3 kilometre uzaklıkta mazgala takılı cesedine ulaşıldı. 

Kentte araç kiralama işiyle uğraşan Halil Söylemez, dün kız arkadaşı M.B. ile birlikte Karşıyaka Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kıyısına geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Söylemez, serinlemek için etrafı demir korkuluklarla çevrili kanala girmek isteyince kız arkadaşı da engel olmak istedi. Genç kız, Söylemez'i ikna edemeyince polisten yardım istedi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna etmeye çalıştığı Söylemez, ayağının kaymasıyla suya düştü. Söylemez, kısa sürede akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Olayı haber alıp, bölgeye gelen Söylemez'in yakınları, sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. DSİ Bölge Müdürlüğü'nce kanala verilen suyun kesilmesinin ardından yapılan çalışmalarda, gece saatlerinde Halil Söylemez'in cesedine ulaşıldı. Söylemez'in cansız bedeni, suya düştüğü yerden 3 kilometre uzaklıktaki mazgala takılı bulundu. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan Söylemez'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinden sonra Halil Söylemez'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Ayağının kaymasıyla kanala düşen Halil'in cansız bedeni bulundu
Ayağının kaymasıyla kanala düşen Halil'in cansız bedeni bulundu
Ayağının kaymasıyla kanala düşen Halil'in cansız bedeni bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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