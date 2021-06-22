Ayağını şafta kaptıran şahıs ağır yaralandı

Uşak'ta saman paketleme makinası ile traktörü birleştiren şafta ayağını kaptıran bir kişi ağır yaralandı.

Uşak'ta saman paketleme makinası ile traktörü birleştiren şafta ayağını kaptıran bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ulubey ilçesine bağlı Üyükbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Tahsin Pür (63) tarlada samanları paketlediği sırada İ.P. kontrolündeki traktör ve saman paketleme makinasını birleştiren şafta ayağını kaptırdı. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Pür, ağır yaralı olarak Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken sol bacağı diz kısmından kopan Pür'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı