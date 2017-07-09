Ayağını makineye kaptırdı, 1 yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuştu



KONYA - Karabük'de bir şantiyede sol ayağını makineye kaptırdıktan sonra devam eden tedavi sürecinde Konya'ya gelen vatandaş, yaklaşık 1 yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Karabük'de yaşayan 57 yaşındaki Hasan Demir yaklaşık 1 yıl önce bir şantiyede çalışırken sol ayağını makineye kaptırdı. Yürümekte zorluk çeken Demir, birkaç hastane gezdikten sonra Konya Hospital'e geldi. Burada gerçekleştirilen ameliyat ve sonrasındaki fizik tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuştu. Karabük'e bağlı Navsaklar Köyünde bir şantiyede çalışırken makine taşımak için makinenin üzerine çıktığını belirten Hasan Demir, "Makinenin üzerinden inerken makine ayağıma vurarak kırdı ve dışarı attı. Ayriyeten sağ ayağımı da makinenin arasına sıkıştırdım. Başka bir hastaneye götürdüler. Orada iki hafta durdum. Ayağıma tedavi yapmadılar. Ayağıma iğne batırdılar hiç hissetmedim. Sonra Konya Hospital'e gönderdiler. Burada tedavi oldum. Sonra fizik tedavinin ardından çok şükür yürümeye başladım. Şimdi rahatım ve gezebiliyorum" dedi.

"Hastamız şu an gayet iyi durumda"

Ameliyatı gerçekleştiren Konya Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün ise, hastanın sol bacağında kopma şikayetiyle kendilerine başvurduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Öğün, "İş kazası sonucu bize başvuran hastamızda bir seri ameliyatları tamamladık. Şuan hastamız gayet iyi durumda. Yürüyebiliyor ve ayağının üzerine basabiliyor. Ayağında hareket var. Fizik tedaviyle durumunun daha da iyiye gitmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.