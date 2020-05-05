Ayağını makineye kaptıran fabrika işçisi öldü

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bir tekstil fabrikasında ayağını makineye kaptıran işçi Tunay Karadaş (35), aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bir tekstil fabrikasında ayağını makineye kaptıran işçi Tunay Karadaş (35), aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Honaz'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan evli ve 1 çocuk babası Tunay Karadaş, saat 06.00 sıralarında sol bacağını haşıl makinesine kaptırdı. Durumu fark eden iş arkadaşları, makineyi durdurup, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Karadaş'ın öldüğünü belirledi.Tunay Karadaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA