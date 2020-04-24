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Ayağını kırdı ama vazgeçmiyor

Rize'nin Taşlık köyünde oğlu ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapmaya çaalışan Hikmet Duysak, tahta arabadan düşerek ayağını kırdı.

24.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:22
Ayağını kırdı ama vazgeçmiyor

Rize'nin Taşlık köyünde oğlu ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapmaya çaalışan Hikmet Duysak, tahta arabadan düşerek ayağını kırdı.

Televizyon programcısı Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan ve oğluyla birlikte zorlu parkurda freni olmayan tahta arabayla kayarken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı iki yerden birden kırıldı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hikmet Duysak "Ben hem kendimi çekiyordum hem de kayıyordum. Kayarken bir anda araba çok sürat aldı. Zaten videonun başında söylemiştim, freni yok, gazı yok. Tutunacak bir şeyi yoktu. O yüzden tek elle direksiyonu tutuyordum. Çok sürat aldığında ne olduysa ben hiçbir şey anlamadım. Araba altımdan çıktıktan sonra yuvarlandım mı kaydım mı anlamadım, bir de baktım ki kendimi aşağıda buldum Zaten Korona virüs nedeniyle hep evdeyiz. Sonra dedim ben uzun bir parkur hazırlayayım. Zaten evde sıkılmıştım. Oğlumla beraber köye çıktık ve bir parkur hazırladık ama biraz uzun tutuk onu. Parkurun sonunu getiremedik, getirebilseydim Acun Bey'i davet edecektim. İnşallah yine haber bekliyorum ondan. İyileşince bir daha deneyeceğim" ifadelerini kullandı.

Olay anında yanında oğlu Muhammet Duysak ise babasına bir daha bilyeli tahta araba ile kaymasına izin vermeyeceğini dile getirerek "Çok korktum. Babamın düştüğünü görünce hemen yanına koştum, babam bana direk ayağının kırıldığını söyledi. Bir daha yapmasına izin vermeyeceğim" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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