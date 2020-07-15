Ayağını helezyon makinesine kaptıran çiftçi, yaralandı
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, ayağını helezon makinesine kaptıran çiftçi Bülent Zöngür yaralandı.
15.07.2020 19:38 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:54
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, ayağını helezon makinesine kaptıran çiftçi Bülent Zöngür yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Keskin ilçesine bağlı Gülkonak köyünde meydana geldi. Çiftçi Bülent Zöngür, traktöre buğday yüklediği sırada ayağını helezon makinesine kaptırdı. Acı içerisinde kıvranan Bülent Zöngür'ün yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Bülent Zöngür'ün ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Bülent Zöngür, tedaviye alındı.
Kaynak: DHA