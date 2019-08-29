Ayağını demir banka sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı

29.08.2019 16:13

Isparta'da PTT Merkez Müdürlüğü Şubesi içerisinde annesi ile demir banklarda oturduğu sırada ayağını sıkıştıran çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, saat 15.00 sıralarında Isparta kent merkezindeki PTT Merkez Müdürlüğü Şubesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle birlikte işlem yaptırmak için sırada bekleyen 4 yaşındaki Yasin Kaba, oyun oynadığı sırada ayağını şube içindeki demir banka sıkıştırdı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri haber verildi. PTT Şubesi'ne ulaşan ekipler, kısa sürede çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.



Herhangi bir yara almadan kurtarılan çocuk daha sonra annesine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA