Ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti
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Yaka Mahallesi, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

Ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti

Malatya'da ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti.

18.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:00
Ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti

Malatya'da ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan Yunus A. (17) henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı ayağını çapa makinesine kaptırdı. Talihsiz olayda ağır yaralanan genç kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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