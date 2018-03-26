Ayağını Çapa Makinesine Kaptıran Çiftçi Yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Köseler köyünde çiftçilik yapan Abdullah Kara (48), tarlada pancar çapa makinesiyle çalıştığı sırada sağ ayağını makineye kaptırdı.
Ağır yaralanan Kara, ailesinin yardım çağrısıyla 112 Acil Sağlık ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.