Ayağını camdan çıkartıp otomobil kullanan maganda kamerada Ayağını camdan çıkartıp otomobil kullanan maganda kamerada Aksaray'da otomobil kullanırken sol ayağını camdan dışarı çıkartan sürücü görenleri hayrete düşürdü.

Ayağını camdan çıkartıp otomobil kullanan maganda kamerada

AKSARAY - Aksaray'da otomobil kullanırken sol ayağını camdan dışarı çıkartan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücünün bu hareketi bir otomobilin güvenlik kamerasına ve yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Aksaray - Nevşehir Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir ilinden Aksaray istikametine seyreden otomobilin camından bir şeylerin dışarı çıkarıldığı fark eden bir otomobildeki yolcu, sürücünün sol ayağını camdan dışarıya çıkardığı gördü. Otomobildeki yolcu cep telefonuyla bu anları kaydederken, bu durum otomobilin güvenlik kamerasına da yansıdı. Ayağı dışarıda bir süre otomobili bu şekilde kullanan sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Kaynak: İHA