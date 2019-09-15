Ayağını camdan çıkartarak kilometrelerce araç kullandı! Olay anı kameraya yansıdı

15.09.2019 18:51

İstanbul'da bir kişinin ayağını camdan çıkartarak tehlikeli biçimde araç kullanması görüntülendi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, 7 kilometre boyunca makas atarak ilerledi.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Görenlerin hayrete düştüğü olay dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü sol ayağını camdan çıkartarak araç kullanması görenlerde şaşkınlık yarattı. Trafikte de makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü D-100 Karayolu'ndan Firuzköy Bulvarı'na bağlanarak, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı arasında yaklaşık 7 kilometre boyunca bu şekilde araç kullanamaya devam etti.

YANINDAKİ KADINDA AYNISINI YAPTI

Kimliği henüz belli olmayan sürücünün bir ayağını camdan çıkartarak otomobili kullanırken, trafikteki diğer sürücüleri ve yanında yolcu koltuğunda oturan bir kadının da canını hiçe sayarak yolculuğunu sürdürmesi dikkat çekti.