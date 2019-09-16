Ayağını camdan çıkararak makas atan trafik magandası yakalandı

16.09.2019 17:30

İstanbul'da ayağını camdan çıkararak karayolunda makas atarak ilerleyen trafik magandası sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 1218 lira ceza kesilirken, ehliyetine de el kondu.

İstanbul'da bir ayağını camdan çıkarak otomobil kullanan sürücü, kameralar tarafından görüntülenmişti. Ayağı camdan çıkmış halde hızlı araç kullanıp, karayollundaki diğer araçlar arasında makas atarak ilerleyen sürücü, bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu trafik magandası H.Ö. Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sürücü H.Ö.'ye Karayolları Trafik Kanunun 462-G(aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) 1002 TL, 471D (trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak) 108 TL, 73A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verebilecek şekilde saygısızca sürmek) 108 TL maddelerine istinaden toplamda 1218 TL trafik cezası kesildi.

Ehliyetine geçici olarak el konan Sürücü H.Ö., Türk Ceza Kanununun 1792 (ulaşım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Firuzköy Polis Merkezine teslim edildi.

Kaynak: DHA