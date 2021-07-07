Ayağından vuruldu ambulansı gülerek bekledi
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Ayağından vuruldu ambulansı gülerek bekledi

Ayağından vuruldu ambulansı gülerek bekledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da kahvehane baskınında ayağından vurularak yaralanan kişinin ambulansı gülerek beklemesi dikkat çekti.

Adana'da kahvehane baskınında ayağından vurularak yaralanan kişinin ambulansı gülerek beklemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi öğle saatlerinde kahvehaneye gelerek tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler sonucu Edip Özşahin (65) ayak parmaklarından, Soner Aslan (46) ise bacağından vuruldu.

Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından vurulan Soner Aslan'ı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ayak parmaklarından vurulan Edip Özşahin ise ambulansı gülerek bekledi. Özşahin, "Geldiler kahvehanenin içerisine sıktılar. Sıkanları da bilmiyorum, kim olduğunu görmedim" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Ayağından vuruldu ambulansı gülerek bekledi
Ayağından vuruldu ambulansı gülerek bekledi
Ayağından vuruldu ambulansı gülerek bekledi
Ayağından vuruldu ambulansı gülerek bekledi
Ayağından vuruldu ambulansı gülerek bekledi
Ayağından vuruldu ambulansı gülerek bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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