Ayağından bıçaklayıp kaçtılar
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Ayağından bıçaklayıp kaçtılar

05.03.2021 21:34 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:38
Ayağından bıçaklayıp kaçtılar

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir kişi ayağından bıçaklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir kişi ayağından bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesinde meydana geldi. Nedeni bilinmeyen şekilde Ali S. ayağından bıçaklandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali S.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis olayın saldırganını arıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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