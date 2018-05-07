Ayağına Yorgun Mermi İsabet Eden Çocuk Yaralandı
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde ayağına "yorgun mermi" isabet eden çocuk yaralandı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde ayağına "yorgun mermi" isabet eden çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ablasıyla Yukarıbayır Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda oynayan Suriye Uyruklu kız çocuğu Eslem Muhammet'in (13) ayağına "yorgun mermi" isabet etti.
Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durumu iyi olan Muhammet'in ameliyata alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.