Ayağına poşet dolanan martı için seferber oldular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayağına poşet dolanan martı için seferber oldular

Ayağına poşet dolanan martı için seferber oldular Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sorumsuzca denize atılan bir naylon poşetin ayağına takıldığı martıyı vatandaşlar ve itfaiye ekipleri ölümden kurtardı.

09.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:16

Ayağına poşet dolanan martı için seferber oldular

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sorumsuzca denize atılan bir naylon poşetin ayağına takıldığı martıyı vatandaşlar ve itfaiye ekipleri ölümden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın tanınmış restoran işletmecilerinden İzzet Durko eşi Makbule Durko ile deniz kıyısında bir kafeteryada çay içerken, suyun içinde bir martının çırpındığını ve tüm çabalarına rağmen suyun üzerinden havalanamadığını fark etti.

Hemen telefonuyla talihsiz hayvanın bu zor anlarını videoya çekerek, ciddi bir takipçisi olduğu sosyal medya hesabından paylaşan Durko'nun bu paylaşımı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği yetkilileri ile Sahil Güvenlik ve duyarlı vatandaşlar tarafından karşılık buldu.

Suda çırpınan zavallı kuşun çırpınmalarına kayıtsız kalmayan İzzet Durko, restoranında çalışan bir personelini bulunduğu kafeteryaya çağırdı. Gelen personel hemen denize atladı. Tam da bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri de suya girerek bacağına takılan poşet yüzünden saatlerce çırpınan ve artık bitkin düşen martıyı kıyıya çıkardı.

Kıyıya çıkarılan martı, ayağındaki poşetten kurtarıldıktan sonra yeniden denize salındı. Bir süre deniz üzerinde yüzen martı daha sonra havalanarak gökyüzünde kayboldu.

Martının denizden çıkarılıp, ayağına takılan poşetten kurtarıldıktan sonra denize salınması ve bir süre sonrada havalanarak gözden kaybolması deniz kıyısında izleyen vatandaşlar, sonucun mutlu sonla bitmesini dakikalarca alkışlayarak kutladı.

Muhabirimize açıklamalarda bulunan İzzet Durko, sabah saatlerinde yine bir rastlantı sonucunda sosyal medyadaki kendi hesabımdan bir paylaşımda; denizde balıkçılık yapmak üzere açılan bir teknenin, denizde balık olmamasından şikayet etmesi ve denize ağ attığında, denizdeki lüks yatların mangal yaptıktan sonra mangalın kor ve küllerini denize dökmeleri sonucunda insanoğlu tarafından hoyratça denizin kirletilmesine ait bir videonun bulunduğunu anlattı.

Çayını yudumlarken martıyı fark etti

Restorandaki işleri bittikten sonra günün yorgunluğunu eşiyle birlikte deniz kıyısındaki bir kafeteryada çay içerek çıkarmak isterken, suyun içinde çırpınan martıyı fark ettiğini kaydeden Durko, "Sanki sabahki paylaşımımı desteklercesine, suda çırpınan talihsiz martının da biz insanoğlunun gelişigüzel her şeyi denize attıklarımızdan biri olan bir naylon poşetin bacağına takılması sonucunda havalanamadığını gözlemledim. İçine su dolan poşetin ağırlığından dolayı zavallı hayvan uçamıyordu. Ben bir süre sonra o poşetten martının kurtulacağını düşünüyordum. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen hayvan o poşetten kurtulamamıştı. Bunun üzerine önce itfaiyeyi aradık. Sonrasında da ben sosyal medyanın gücüne inandığım için zavallı hayvanın bu durumunu sosyal medyadan paylaşırsam, hemen etrafta buluna bir balıkçı teknesinin gelip talihsiz hayvana yardımcı olabileceğini düşündüm. Bu amaçla kısa bir video çektim ve bu durumu takipçilerimle paylaştım. Bu paylaşımın altına hemen Sahil Güvenlik ile itfaiye ekipleri cevaplar yazarak harekete geçtiler. Onlar gelinceye kadar kendime ait restoranda çalışan bir personelimi çağırdım. Suya girip martıya yardım etmeye çalıştı. Biraz geç kalınca bu kez itfaiye ekipleri yetişti. Bir itfaiye eri denize atladı ve martıyı kıyıya çıkardı. Talihsiz hayvanın ayağındaki poşeti çıkardık ve martıyı yeniden özgürlüğüne kavuşturmak adına doğaya salmayı başardık" dedi.

"Hepimiz doğayı temiz tutup korumak zorundayız"

Martının poşetten kurtulduktan sonra bir süre daha uçamadığını ve önce denizde bir süre yüzmeye başladıktan sonra havalandığını aktaran İzzet Durko, "Martının kurtarılmasının ardından sahilde durumu izleyen vatandaşların alkışlarımı çok hoşuma gitti. Doğadaki tüm canlıların yaşama hakkının, insanlar tarafından alınmaması gerekiyor. Biz insanoğlunun denize attığımız her şeyin bizlere başka yönlerden olumsuz olarak döneceğinin bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini bu yaşadığımız olay tüm çıplaklığıyla göstermiş oldu. O canlının halen daha yaşamasından dolayı mutluyum ama bundan sonra hepimizin doğayı temiz tutup, koruma noktasında son derece dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Ayağına poşet dolanan martı için seferber oldular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Haber
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Haber
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor Haber
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan 'Orduyu çağırın' yazısı istifa getirdi
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan "Orduyu çağırın" yazısı istifa getirdi
Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti
Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını...
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Demet Akalın Şeyma Subaşı Beyazıt Öztürk
Spor Jose Sosa Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Çocuk Kadın Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Ayağına poşet dolanan martı için seferber oldular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 10:18:47. #1.15#
title