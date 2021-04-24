AYAĞINA 'MASKE' İPİ DOLANAN MARTI, DENETİM YAPAN EKİPLERİN YANINA DÜŞTÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AYAĞINA 'MASKE' İPİ DOLANAN MARTI, DENETİM YAPAN EKİPLERİN YANINA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, ayağına maske ipleri dolanan martı, denetim yapan polis ekibinin yanına düştü.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, ayağına maske ipleri dolanan martı, denetim yapan polis ekibinin yanına düştü. Polisler, yaralı martıyı hastaneye götürerek tedavi ettirdi.

Serdivan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin yanına yaralı bir martı düştü. Polis ekipleri, martıyı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan incelemelerde maske iplerinin martının ayağına dolanarak hayvana zarar verdiği tespit edildi. Maske ipleri çıkartılırken, polis memuru iyileşene kadar bakmak üzere martıyı evine götürerek bakımını üstlendi.

AYAĞINA 'MASKE' İPİ DOLANAN MARTI, DENETİM YAPAN EKİPLERİN YANINA DÜŞTÜ
AYAĞINA 'MASKE' İPİ DOLANAN MARTI, DENETİM YAPAN EKİPLERİN YANINA DÜŞTÜ
AYAĞINA 'MASKE' İPİ DOLANAN MARTI, DENETİM YAPAN EKİPLERİN YANINA DÜŞTÜ
AYAĞINA 'MASKE' İPİ DOLANAN MARTI, DENETİM YAPAN EKİPLERİN YANINA DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı
Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı
Kızını kaçırıp, eşine bıçak çeken kocayı gören esnaf ayağa kalktı
Kızını kaçırıp, eşine bıçak çeken kocayı gören esnaf ayağa kalktı
Önce kız arkadaşına saldırdı, ardından arayan giren komşusunun yüzünü çatalla parçaladı
Önce kız arkadaşına saldırdı, ardından arayan giren komşusunun yüzünü çatalla parçaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cansu Dere Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Muslera Cenk Tosun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AYAĞINA 'MASKE' İPİ DOLANAN MARTI, DENETİM YAPAN EKİPLERİN YANINA DÜŞTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 18:23:15. #1.14#

title