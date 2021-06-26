Ayağına ip dolanan leylek kurtarıldı
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Ayağına ip dolanan leylek kurtarıldı

Ayağına ip dolanan leylek kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yüzyıllardır üremek için Muğla'nın Ula ilçesi Akçapınar Mahallesine gelen leyleklerden birisi ayağına dolanan ip nedeniyle yuvasında mahsur kaldı.

Yüzyıllardır üremek için Muğla'nın Ula ilçesi Akçapınar Mahallesine gelen leyleklerden birisi ayağına dolanan ip nedeniyle yuvasında mahsur kaldı.

Mahalle Muhtarı Şükrü Arslan, sık sık takip ettiği leylek yuvalarından birisinde leyleğin ayağında ip görünce Leyleğin ayağına dolanan ip nedeniyle uçamadığını fark etti.

Muhtar Arslan yuvanın bulunduğu direğe çıkarak leyleğin ayağına dolanan ipi çöerek yeleğin uçmasına sağladı. - MUĞLA

Ayağına ip dolanan leylek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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